Statul Islamic amenință să se răzbune pe Putin pentru torturarea ”fraților lor” arestați după atacul din Moscova: ”A sporit pofta de sânge”

Gruparea jihadistă Stat Islamic i-a amenințat pe rușii „sălbatici“ cu „masacrul”, inclusiv pe Vladimir Putin, pentru torturarea bărbaților suspectați că au ucis 137 de persoane într-un atac terorist la o sală de concerte de lângă Moscova,, informează The Sun.

Cei patru bărbați acuzați că au comis masacrul atroce în sala Crocus au fost filmați în mod repetat loviți, electrocutați, mutilați, unuia i s-a tăiat o bucată de ureche și forțat să o mănânce, de către forțele de securitate ruse care i-au capturat și interogat.

În afișul înfiorător, ISIS îi descrie pe ruși ca fiind „sălbatici” înainte de a-i cere lui Putin „să nu mai tortureze prizonierii Statului Islamic”.

Apoi, ei spun că imaginile și videoclipurile cu proprii membrii abuzați și bătuți nu au făcut decât să sporească „pofta de sânge pentru mii de frați ai lor”.

Patru suspecți au fost puși sub acuzare pentru terorism pentru comiterea masacrului de la Moscova în care au fost uciși peste 130 de oameni. Trei dintre ei și-ar fi recunoscut vinovăția. Cu fețele umflate și vinete, au ajuns la tribunal purtând semnele unor bătăi severe. Unul dintre ei, adus în scaun cu rotile, părea că abia era conștient în timpul audierii. Starea lor a ridicat semne de întrebare dacă într-adevăr au vorbit liber. Presa rusă scrie că serviciile de securitate i-ar fi torturat în timpul interogatoriilor. Instanța a dispus pentru ei arest preventiv până în 22 mai.

Russian court has arrested the defendants in the terrorist attack in "Crocus" until May 22

All of them are accused of committing a terrorist act. They face life imprisonment. pic.twitter.com/60DZxkBOz2