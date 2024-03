Rusia susține că atacatorii din Moscova au confirmat implicarea Ucrainei: ”Au mărturisit pentru că le era frică să nu-și piardă urechile?” VIDEO/FOTO

O a noua persoană acuzată de implicare în organizarea atentatului revendicat de gruparea jihadistă Statul Islamic, care a făcut peste 140 de morţi într-o sală de concerte de lângă Moscova, a fost arestată şi plasată în arest preventiv, a anunţat vineri, 29 martie, justiţia rusă, potrivit AFP.

Cu exact o săptămână în urmă, indivizi înarmaţi au deschis focul la Crocus City Hall, o sală de concerte dintr-o suburbie a Moscovei, înainte de a incendia clădirea.

Autorităţile ruse au anunţat miercuri un bilanţ de 143 de morţi, iar ministrul rus al sănătăţii, Mihail Muraşko, a declarat vineri că o altă persoane a decedat la spital. Zeci de răniţi sunt în continuare spitalizaţi.

Patru presupuşi atacatori au fost de atunci arestaţi, precum şi mai mulţi suspecţi acuzaţi că i-au ajutat.

Un al nouălea suspect, Nazrimad Lutfulloi, a fost arestat şi plasat în arest preventiv până cel puţin pe 22 mai, a anunţat serviciul de presă al unui tribunal din Moscova.

El este originar din Tadjikistan, fostă republică sovietică din Asia Centrală, la fel ca presupuşii autori ai atacului.

The defendant's name is Lutfulloe Nazrimad. He is 24 years old and a citizen of Tajikistan, Mediazona reports from the courtroom. The detainee is not married, has no children and does not work. He… pic.twitter.com/zhGQi3C9m6

The court arrested the ninth defendant in the Crocus terrorist attack case

Autorităţile ruse nu au precizat deocamdată pentru ce fapte îl acuză.

Jurnaliștii de la Nexta mai scriu că autoritățile ruse susțin că suspecții ar fi mărturisit că se deplasau la Kiev „pentru a primi recompensa promisă” și că au fost coordonați de un anonim prin Telegram.

”Au mărturisit pentru că le era frică să nu-și piardă urechile?”, se întreabă jurnaliștii, referindu-se la torturile la care au fost supuși aceștia.

The Russian Investigative Committee says that those accused of the terrorist attack allegedly confessed that they were traveling to Kyiv "to receive the reward promised to them" and that they were coordinated by an anonymous man via Telegram.

They confessed because they were… pic.twitter.com/k6YF77EJqm