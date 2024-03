Garda Naţională Rusă îi caută pe cei care au atacat şi incendiat sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei, făcând cel puţin 40 de morţi şi peste 100 de răniţi, a relatat vineri, 22 martie, agenţia de presă rusă Interfax, citată de Reuters. S-au închis și ieșirile din Moscova, iar poliția rutieră face controale.

„Unităţi speciale ale gărzii naţionale lucrează la locul atacului terorist de la Crocus City Hall. Ele sunt în căutarea criminalilor şi evacuează cetăţenii din clădire”, a anunţat Garda Naţională Rusă, Rosgvardia, pe contul său de Telegram, citat de AFP.

Serviciul federal de securitate al Rusiei, FSB, a anunţat că patruzeci de oameni au fost ucişi şi peste 100 au fost răniţi vineri într-un atac armat comis de cinci bărbaţi înarmaţi, îmbrăcaţi în uniformă de camuflaj, care au deschis focul la sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei.

Mașina atacatorilor se află încă în parcarea sălii de concerte Crocus, iar forțele speciale au izolat-o pentru că bănuiesc că ar putea conține alte substanțe explozibile. Un alt autovehicul aflat în vizorul trupelor speciale este o dubă albă cu numere de Ucraina.

Toate ieșirile din Moscova au fost blocate, iar poliția rutieră face controale pe șoșeaua de centură a capitalei ruse.

The third Special Forces group entered the "Crocus City Hall" in Moscow

Ads

The attackers' car, which could be mined, is parked in the parking lot in front of #Crocus. It was cordoned off.

Law enforcers have blocked all exits from #Moscow. The traffic police is conducting random… pic.twitter.com/vwd12eu4KM