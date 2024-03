Rusia susține că are probe care dovedesc implicarea Ucrainei în atacul din Moscova. Un suspect, dus să participe la anchetă în scaun cu rotile VIDEO

Anchetatorii ruşi au transmis joi, 28 martie, că autorii atentatului de la periferia Moscovei, soldat cu 143 de morţi, aveau ”legături cu naţionaliştii ucraineni” şi au primit sume ”importante” de bani provenind din Ucraina, relatează AFP.

Acest atac, care a avut loc vineri seară, la sala de concert Crocus City Hall, a fost revendicat de organizaţia jihadistă Statul Islamic (SI), însă oficiali ruşi insistă de mai multe zile asupra unei piste ucrainene.

Kievul dezminte orice implicare în acest masacru.

”Munca cu teroriştii deţinuţi, examinarea dispozitivelor tehnice confiscate de la ei şi analiza informaţiilor tranzacţiilor financiare au permis să se obţină probe despre legăturile lor cu naţionaliştii ucraineni”, anunţă pe Telegram Comitetul rus de anchetă.

Potrivit acestui organ însărcinat cu principalele investigaţii criminale, cei patru atacatori au primit ”sume importante de bani şi criptomonede provenind din Ucraina, care au fost folosite în pregătirea acestei crime”.

Anchetatorii au anunţat și arestarea unui nou suspect, pe care-l acuză de participare la ”finanţarea” atacului.

The suspect in the terrorist attack at Crocus was brought in to participate in the investigation.

He uses a wheelchair. pic.twitter.com/qlSSrJnMF9