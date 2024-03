În timp ce atenția lumii este îndreptată spre Gaza, ISIS își face o revenire globală. Kremlinul și Casa Albă, în vizor

Cu o mare parte a atenției internaționale acaparate de războiul care se desfășoară în Fâșia Gaza, gruparea jihadistă Stat Islamic (ISIS) a intensificat în mod constant operațiunile pe mai multe continente și a pregătit scena pentru o renaștere a haosului global.

Această amenințare latentă a luat viață vineri, 22 martie, ISIS revendicând responsabilitatea pentru un masacru într-o sală de concert într-o localitate din apropierea Moscovei. Acesta este cel mai mortal atac jihadist pe teritoriul Rusiei de la criza ostaticilor din 2002 din capitala. Experții și oficialii avertizează că următoarea operațiune ar putea viza practic pe oricine, inclusiv cetățenii americani.

