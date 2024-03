Deputatul rus Mihail Șeremet a sugerat punerea în aplicare a unor restricții privind intrarea migranților în Rusia ca răspuns la atacul din 22 martie de la sala de concerte Crocus. Șeremet a susținut că agențiile de informații occidentale ar putea exploata migranții pentru a orchestra activități teroriste în Rusia în vederea destabilizării țării, se arată în cel mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Șeremet, care provine din Crimeea ocupată, a afirmat că Rusia "nu are resurse pentru a discerne intențiile migranților", deoarece se concentrează pe efortul de război. Vicepreședintele Dumei de Stat a Rusiei, Vladislav Davankov, a propus măsuri mai stricte împotriva migranților. Printre acestea se numără o politică de "toleranță zero" pentru migranții care încalcă legea în primul an, implementarea monitorizării digitale și inițierea unui program de "înlocuire a migranților" prin automatizarea industriilor.

Duminică, 24 martie, un tribunal din Moscova a decis să trimită în arest preventiv pentru două luni patru suspecți acuzați de acte de terorism în legătură cu atacul la sala de concerte din apropierea Moscovei, soldat cu 137 de morți. Toți suspecții sunt cetățeni tadjici.

Ultimele informații au exacerbat și mai mult sentimentele anti-tadjik și anti-migranți existente în Rusia, o națiune care găzduiește milioane de muncitori din Tadjikistan și din alte foste țări sovietice din Asia Centrală.

Guvernul tadjik a insistat că nu a primit nicio „informație oficială” de la autoritățile ruse despre cetățenii săi presupuși implicați în atac.

„Eforturile de generare a forțelor ruse și politicile anti-migranți, o mișcare ultranaționalistă din ce în ce mai proeminentă care susține retorica xenofobă și un Kremlin din ce în ce mai ultranaționalist care subliniază importanța ortodoxiei ruse în viața publică vor înstrăina și mai mult comunitățile de migranți”, a concluzionat ISW.

