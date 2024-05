Rusia susține că Ucraina a fost implicată direct în atentatul de la Crocus City Hall, însă recunoaște responsabilitatea Statului Islamic FOTO/VIDEO

Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, Aleksandr Bortnikov afirmă vineri, 24 mai, că serviciile secrete militare ucrainene au fost direct implicate în atacul mortal din 22 martie asupra sălii de concerte de lângă Moscova, unde au murit peste 140 de persoane.

De asemenea, pentru prima dată, șeful FSB a atribuit în mod clar organizaţiei Stat Islamic comiterea propriu-zisă a atentatului de la Crocus City Hall, transmite AFP şi Reuters.

„În cursul anchetei (...), s-a stabilit că pregătirile, finanţarea, atacul şi retragerea teroriştilor au fost coordonate prin intermediul internetului de către membri ai grupării din provincia Khorasan”, ramura afgană a Stat Islamic, a declarat şeful serviciilor de securitate ruse (FSB), Aleksandr Bortnikov, citat de agenţia RIA Novosti.

La 22 martie, bărbaţi înarmaţi au deschis focul la Crocus City Hall, o sală de concerte situată la periferia nord-vestică a capitalei ruse, înainte de a-i da foc. Atacul s-a soldat cu cel puţin 144 de morţi şi 360 de răniţi, fiind cel mai grav atentat comis în Rusia din 2004 încoace.

De atunci, peste 20 de persoane au fost arestate, inclusiv cei patru presupuşi atacatori, toţi originari din Tadjikistan, o fostă republică sovietică din Asia Centrală care se învecinează cu Afganistanul. Deşi atacul a fost rapid revendicat de organizaţia jihadistă Statul Islamic, autorităţile ruse au continuat să spună că în spatele acestuia se află Ucraina.

