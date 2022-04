Cel puţin şase persoane au murit şi alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc duminică dimineața, 3 aprilie, în oraşul Sacramento din statul american California, a anunţat departamentul local de poliţie. Martorii spun că ar fi fost trase 50 de focuri de armă

"Poliţiştii au identificat cel puţin 15 victime într-un atac, dintre care şase au murit", a precizat poliţia din Sacramento pe Twitter.

Another angle of the aftermath of the Sacramento mass shooting - initial reports as many as 50 rounds fired pic.twitter.com/Xm579uHEJy — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) April 3, 2022

Videoclipul postat pe Twitter arăta oameni alergând pe stradă, în timp ce zgomotul unor focuri de armă se auzea în fundal.

Videoclipul arată că mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului.

Video posted to Snapchat shows first responders of Sacramento Fire Department and law enforcement on scene of a multi-casualty incident in the Downtown area of Sacramento. Witnesses report hearing more than fifty gunshots followed by a car screeching away from the scene. pic.twitter.com/APxe7tsb2b — Malik Earnest (@MalikEarnest) April 3, 2022

Poliția a oferit puține detalii despre circumstanțele în care împușcătura, dar a spus într-un tweet că „va rămâne o mare prezență a poliției, iar scena rămâne activă”. Mesajele telefonice care solicitau comentarii au fost lăsate poliției din Sacramento.

Locuitorii au fost rugați să evite zona, care este plină de restaurante și baruri care duce la Golden One Center, unde Sacramento Kings joacă baschet.

Public Safety News, an independent news agency, reported live from the multi-casualty scene in the Downtown area of Sacramento where multiple people are presumed dead. PSN reports shots rang out shortly after last call for bars in the area. Watch the full video on @PSNews_Sac. pic.twitter.com/qfKbq8Z6WV — Malik Earnest (@MalikEarnest) April 3, 2022

Berry Accius, un activist comunitar, a spus că a venit la fața locului la scurt timp după ce a avut loc împușcătura.

„Am văzut o fată tânără într-o baltă de sânge, o fată tânără țipând: „Mi-au ucis sora”, o mamă alergând: „Unde este fiul meu, fiul meu a fost împușcat?””, a spus activistul potrivit AP.

#MCI #Sacramento #MultiCasualty #Downtown 10th & K Street At 2:04 a.m. Sacramento Police and Fire responded to 10th & K. Per radio reports 12 patients total: 5 Deceased, 5 Transported to Trauma Center and 2 Self Transported to local hospitals. pic.twitter.com/xBRj7Kp658 — 911 Action Photography (@911_action) April 3, 2022

