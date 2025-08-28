Martorii descriu teroarea atacului armat de la școala catolică din Minneapolis, unde doi copii au fost uciși. "Prietenul meu a fost lovit în spate."

Martorii descriu teroarea atacului armat de la școala catolică din Minneapolis FOTO X/@gogotalks

Martorii atacului armat în masă din Minneapolis de miercuri, 27 august, au descris scenele „terifiante” de după ce atacatorul a deschis focul asupra unei biserici în care copiii celebrau slujba de dimineață, scrie BBC.

Un băiat a povestit îngrozit că a fost protejat de un prieten care a fost și el lovit.

Doi copii au fost uciși și alți 17 răniți într-un incident pe care FBI-ul îl tratează drept o infracțiune motivată de ură anti-catolică.

Atacatorul, numit Robin Westman, în vârstă de 23 de ani, a murit la fața locului din cauza unei răni prin împușcare autoprovocate. Autoritățile nu au furnizat încă motivul atacului.

Westman era un fost elev al școlii alăturate bisericii, a relatat CNN. Mama atacatorului lucrase anterior la instituție, potrivit unui buletin informativ al școlii din 2016.

Tânărul supraviețuitor, Weston Halsne, în vârstă de 10 ani, a explicat postului de televiziune afiliat CBS, WCCO, că prietenul său l-a salvat de gloanțe întinzându-se peste el.

„Eram la două locuri distanță de vitraliu”, a spus el. „Prietenul meu, Victor, m-a salvat însă, pentru că s-a întins peste mine, a fost lovit.”

El a continuat: „Prietenul meu a fost lovit în spate, a mers la spital… Mi-a fost foarte frică pentru el, dar cred că acum este bine.”

Weston a spus că el și colegii săi de clasă erau bine instruiți cu privire la ce să facă într-o situație de împușcare - dar nu și în mediul în care se aflau. „Exersăm în fiecare lună, dar nu la biserică, ci doar la școală”, a spus el.

Se crede că suspectul, Westman, s-a apropiat de partea laterală a Bisericii Buna Vestire, care găzduiește și o școală, și a tras zeci de focuri prin feronerie folosind trei arme de foc. Poliția a găsit, de asemenea, o bombă fumigenă la fața locului.

Autoritățile investighează dacă împușcăturile au fost trase din interiorul clădirii sau din exteriorul acesteia, menționând că nu au fost găsite tuburi de cartușe de la gloanțe în interior.

Localnicii și-au descris confuzia când au auzit împușcăturile răsunând. Un bărbat, Mike Garrity, a declarat pentru NBC News că a crezut că era sunetul unui pistol de cuie la un șantier din apropiere.

Bill Bienemann, care locuiește la două străzi distanță, a vorbit cu reporterii din apropierea locului și și-a amintit momentul: „Am spus că nu există nicio șansă să fie focuri de armă, pentru că sunt atât de multe.”

Un alt locuitor local, PJ Mudd, care lucra de acasă miercuri dimineață, a declarat pentru Wall Street Journal că a auzit trei bubuituri. „Mi-am dat seama brusc - a fost o împușcătură.”

Mudd a alergat apoi la biserică, unde a văzut trei cartușe de încărcătoare pe jos.

Martorii, inclusiv Garrity, au descris și ei spectacolul îngrozitor al copiilor ieșind din biserică acoperiți de sânge.

Un alt vecin, Patrick Scallen, a declarat pentru BBC că a văzut trei copii fugind din clădire - unul dintre ei, o fată, cu o rană la cap.

„Ea tot spunea: «Te rog, ține-mă de mână, nu mă lăsa», iar eu i-am spus că nu plec nicăieri.”

O bonă care lucrează în apropiere a spus că a fost ușurată să vadă câțiva copii părăsind clădirea nevătămați, dar a fost deranjată „doar de expresiile de pe fețele lor”.

„Vezi videoclipuri online, dar nu se compară cu a vedea și a fi martor în persoană”, a declarat Madee Brandt pentru NBC. „A fost dur… terifiant.”

Sute de oameni au participat la un priveghi pentru victime miercuri seara, 27 august, la o altă școală din apropiere.

Cei răniți în atacul armat se așteaptă să se recupereze, iar unii au fost deja externați din spital.

O mamă a declarat pentru CNN că este ușurată deoarece copiii ei nu au fost răniți în incident, dar că are „sentimente atât de amestecate acum”.

O altă femeie a vorbit despre faptul că este „incredibil de tristă și furioasă că acest lucru trebuie să se întâmple în orice școală”. Ea a continuat spunând: „Viețile pierdute [sunt] prea multe. Una este prea mult. Nu este în regulă”.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a exprimat un sentiment similar, spunând că situația este „mult prea comună - nu doar în Minnesota, ci în întreaga țară”.

Walz a spus că președintele american Donald Trump și echipa sa și-au exprimat „profundele condoleanțe” și au oferit asistență.

Trump a declarat ulterior că steagul SUA va fi arborat în bernă la Casa Albă ca semn de respect față de victime.

Papa Leon al XIV-lea, primul papă american, s-a numărat printre cei care au adus un omagiu tinerelor victime, spunând că este „profund întristat” de atac.

Într-o conferință de presă de miercuri, șeful poliției din Minneapolis, Brian O'Hara, a declarat că atacatorul nu avea „un cazier judiciar extins cunoscut” și a acționat singur.

Poliția spune că a găsit un „manifest” pe care Westman l-a publicat pe YouTube în momentul atacului armat.

Numele lui Westman a fost schimbat legal din Robert în Robin în 2020, arată înregistrările instanței din Minnesota. În cerere, judecătorul a scris: „Copilul minor se identifică drept femeie și dorește ca numele ei să reflecte această identificare”.

