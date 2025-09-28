Trei morți și opt răniți într-un atac armat. Un bărbat a deschis focul asupra unui bar, dintr-un vapor VIDEO

Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar opt au fost rănite într-un atac armat, la Southport, în statul american North Carolina (est), de către un atacator care a deschis focul asupra terasei unui bar aflat la malul mării de la bordul unui vapor, anunță autoritățile locale, potrivit presei americane.

Un bărbat înarmat, la bordul unui vapor, s-a apropiat de bar și a deschis focul sâmbătă, potrivit autorităților.

Suspectul a fugit după atac.

Autoritățile din Southport au cerut populației să evite zona, iar o anchetă a fost deschisă.

Update from Southport Police Chief Todd Coring. apartamente de vanzare bucuresti 2 camere 3 confirmed deceased, 6 injured. Family notification in process. SBI, ATF, & District Attorney on scene. Alleged suspect in custody & currently being questioned. pic.twitter.com/XBNlk5gmT9 — Southern FFA Family (@FFAFamily) September 28, 2025

Un suspect arestat

Un bărbat a fost arestat de către un echipaj al Pazei de Coastă, au anunțat autoritățile din Oak Island, o localitate care se învecinează cu Southport.

”Acest suspect este deținut în prezent de către Poliția din Oak Island și va fi predat Poliției din Southport pentru a fi interogat, cu ajutorul Biroului de Anchetă al statului North Carolina”, au anunțat ele într-un comunicat.

Bărbatul corespunde descrierii atacatorului și a fost văzut în timp ce încărca un vapor, pe o rampă publică în oraș.

”Este important să se noteze că nu există, în prezent, nicio altă amenințare credibilă cunoscută la adresa publicului. Agenți și adjuncți de la mai multe servicii rămân la fața locului pentru a asigura o securitate suplimentară în zonă”, dau asigurări forțele de ordine.

Ads