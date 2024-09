Elevul asasin din Georgia, prima înfățișare în instanță după ce a ucis patru oameni la liceul unde învăța

Colt Gray, băiatul de 14 ani acuzat că a împușcat mortal patru persoane la un liceu din Georgia apare vineri, 6 septembrie, pentru prima dată în instanță, la o zi după ce tatăl său a fost arestat pentru că i-a permis fiului său să dețină o armă.

Colt Gray, un elev de la liceul Apalachee din Winder, Georgia, este acuzat de crimă după ce a tras – spun anchetatorii – cu o pușcă în campus miercuri dimineață, 4 septembrie, ucigând doi elevi și doi profesori. Alte nouă persoane au fost rănite în atac, don care șapte prin împușcare. Alți nouă au fost răniți, relatează romania.europalibera.org.

"Un tânăr a adus o armă într-o școală și a comis un act reprobabil și a luat vieți și a rănit mulți alți oameni – nu numai fizic, ci și mental", a declarat șeriful Jud Smith la o conferință de presă joi seara, 5 septembrie.

Mandatele de arestare obținute de AP îl acuză pe Colt Gray că a folosit o pușcă de asalt semiautomată în atac. Autoritățile nu au oferit niciun motiv sau nu au explicat cum a obținut arma și cum a introdus-o în școală.

Între timp, autoritățile l-au arestat și pe tatăl adolescentului, Colin Gray, în vârstă de 54 de ani. Procurorii au formulat patru capete de acuzare de omor involuntar, două capete de acuzare de crimă de gradul doi și opt capete de acuzare de cruzime față de copii, a declarat directorul FBI din Georgia, Chris Hosey.

"Acuzațiile sale sunt direct legate de acțiunile fiului său", a spus Hosey. Prima înfățișare în instanță a lui Colin Gray nu a fost încă stabilită.

Tatăl și fiul au fost acuzați de moartea elevilor Mason Schermerhorn și Christian Angulo, ambii în vârstă de 14 ani, și a profesorilor Richard Aspinwall, în vârstă de 39 de ani, și Cristina Irimie, în vârstă de 53 de ani.

Ministerul de Externe (MAE) transmite că verifică informațiile potrivit cărora unul dintre profesorii uciși în atac, Cristina Irimie, e de origine română așa cum indică numele.

Acesta este cel mai recent exemplu în care procurorii trag părinții la răspundere pentru acțiunile copiilor în cazuri de crime grave.

În aprilie, părinții din Michigan, Jennifer și James Crumbley, au fost primii condamnați pentru un atac armat în masă într-o școală din SUA. Ei au fost condamnați la peste 10 ani de închisoare pentru că nu au păstrat o armă de foc acasă în condiții de siguranță și nu au reacționat la semnele deteriorării sănătății mintale a fiului lor înainte de a ucide patru elevi, în 2021.

Atacul din Georgia este cel mai recent din zecile de incidente armate în școlile din SUA din ultimii ani, inclusiv cele soldate cu morți precum cele din Newtown, Parkland și Uvalde, Texas.

Crimele din școli au declanșat dezbateri aprinse despre controlul armelor, dar au existat schimbări legislative sunt nesemnificative.

Atacul de la școala din Georgia a fost cea de-a 30-a ucidere în masă din SUA până acum în acest an, potrivit The Associated Press și USA Today.

Cel puțin 127 de persoane au murit în aceste atacuri.

