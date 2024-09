Mărturia cutremurătoare a colegei de bancă a elevului asasin de la școala din Georgia, SUA. "Au fost vreo 10 sau 15 împușcături" VIDEO

Au apărut primele mărturii ale elevilor de la școala din Statele Unite unde un adolescent de 14 ani a ucis patru persoane, printre care și o profesoară de matematică de origine română. Doi elevi și doi profesori au fost uciși și mai mulți copii au fost răniți.

Lyela Sayarath, elevă la Apalachee High School, a declarat pentru televiziunile americane CNN și CBS că a stat în aceeași bancă cu elevul criminal, Colt Gray, cu câteva momente înainte ca acesta să înceapă să tragă în colegi și profesori, relatează antena3.ro.

Lyela Sayarath sat next to the alleged gunman at a Georgia high school – moments before shots rang out. She tells OutFront what she saw pic.twitter.com/BXH3IQAbUN

Lyela Sayarath, a 16-year-old student at Apalachee High School in Georgia, says she was sitting next to the suspect in the deadly school shooting just before the shooting began.

“I think it all just kind of feels numb,” Sayarath told @jerickaduncan. https://t.co/mTP731rs6q pic.twitter.com/xnRBY94VqS