Cel puțin 3 morți și 5 răniți în urma unui atac armat la Universitatea Michigan din estul SUA VIDEO

Cel puţin trei persoane a fost ucise şi mai multe rănite după ce focuri de armă au izbucnit la Universitatea Michigan State luni seară, 13 februarie, în timp ce poliţia a împânzit campusul principal din East Lansing în căutarea unui suspect singuratic, potrivit autorităţilor şi presei locale, anunţă Reuters.

Puţine detalii oficiale despre violenţele armate au fost disponibile imediat, dar poliţia universitară a declarat pe Twitter că s-au tras focuri de armă în două locaţii - în apropierea unei clădiri academice numită Berkey Hall şi a unei instalaţii sportive cunoscute sub numele de IM East.

The Detroit News a raportat un deces confirmat în campus, în interiorul Berkey Hall, citând purtătorul de cuvânt al Michigan State University (MSU), Emily Guerrant, dar Reuters nu a putut verifica independent această informaţie.

"Sunt raportate multiple răniri", a declarat MSU pe canalul său oficial de Twitter al poliţiei şi siguranţei publice. Ulterior, aceasta a precizat că un număr nespecificat de victime erau transportate la un spital din apropiere. mai multe clădiri din campus au fost evacuate şi securizate la aproape două ore după ce focurile de armă au fost raportate pentru prima dată în campus, a precizat poliţia MSU.

UPDATE: There are 3 confirmed fatalities. This is in addition to the 5 victims who have been transported to the hospital. pic.twitter.com/on3iPHhsfK