O persoană a deschis focul miercuri, 3 mai, într-o clădire din Atlanta, în sudul Statelor Unite, relatează AFP.

Potrivit forțelor de ordine, un om a murit și trei a fost transportați la spital.

Din primele informații, atacul a avut loc într-o clădire a Spitalului Northside.

Poliția a transmis că atacatorul înarmat este în libertate și a făcut publice poze cu suspectul, Deion Patterson, în vârstă de 24 de ani.

BOLO - Deion Patterson - As of 2:46pm still at large. pic.twitter.com/NAnOr6t0Gu

Un important dispozitiv de poliţie a fost desfăşurat în zona atacului, potrivit unor imagini difuzate de televiziuni americane în care apar numeroase ambulanţe.

BREAKING: Multiple people have been injured in a shooting inside an Atlanta building, police say. The suspect is at large. pic.twitter.com/KMOgTE3SkZ