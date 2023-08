Atac armat într-un bar din SUA. Trei oameni au fost împușcați mortal VIDEO

Un bărbat înarmat a deschis focul, miercuri, într-un bar din California, trei persoane fiind ucise și mai multe rănite, a anunţat poliţia locală, potrivit AFP.

”Confirmăm că patru persoane au murit la faţa locului, inclusiv atacatorul. Şase au fost transportate la spital, cinci cu răni prin împuşcare”, a precizat Biroul şerifului din comitatul Orange pe X (fostul Twitter).

Autorităţile investighează cazul ca fiind o posibilă dispută domestică între două părţi, a declarat pentru CNN o sursă din cadrul forţelor de ordine.

Împuşcăturile au avut loc la Cook's Corner, un bar şi restaurant din comunitatea Trabuco Canyon, a declarat poliţia.

