Atac armat într-un cartier rezidenţial din SUA. O fetiță de 4 ani a murit, iar alte patru persoane sunt grav rănite VIDEO

O fetiță de 4 ani a fost ucisă, iar alte patru au fost grav rănite, joi, 9 mai, într-un atac armat într-un cartier rezidenţial la San Antonio, în Texas, relatează publicaţia locală Ksat şi ABC News.

Doi suspecţi neidentificaţi au tras 20-25 de focuri către o casă, cu puşti semiautomate, a anunţat într-o conferinţă de presă şeriful comitatului Bexar, Javier Salazar.

"Este un miracol că nu avem cinci cadavre în acest moment", a declarat el.

Serviciile şerifului au anunţat un prim bilanţ de cinci victime, doi adulţi şi trei copii în vârstă de până la zece ani, în stare gravă, în urma tirurilor.

Un medic legist a anunţat ulterior că o fetița de 4 ani a murit din cauza rănilor,.

Potrivit şerifului este vorba despre un atac ţintit, iar autorii îşi cunoşteau victima, din cauza modului de operare.

O anchetă este în curs.

Imaginile au un puternic impact emoțional:

Horrible.

The Bexar County Sheriff says these two individuals fired into a house filled with kids, striking 3 of them ages 4, 7 & 8 along with two adults in their 20s and 30s.

The 4 y/o girl died from her injuries, the ME confirmed.

If you know ANYTHING, call 210-335-6000. pic.twitter.com/Hsd6wUp1bd