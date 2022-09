Crime transmise live pe Facebook. Un tânăr din SUA s-a filmat când a împușcat mai mulți oameni VIDEO

Un tânăr de 19 ani a fost arestat după ce a împușcat mortal patru oameni într-un atac comis miercuri, 7 septembrie, în Memphis, statul american Tennessee, potrivit AFP.

În atacul armat care a durat mai multe ore au mai fost rănite încă cel puțin trei persoane, a anunțat Poliția.

Principalul suspect, Ezekiel Kelly, în vârstă de 19 ani, a fost arestat cu două arme în vehicul miercuri seară, în jurul orei 21.00 (joi, 05.00, ora României) şi a fost plasat în detenţie fără incidente, a transmis şefa poliţiei, Cerelyn Davis.

Cel puţin opt scene ale crimei au fost identificate - inclusiv al unui ”carjacking” (furt de maşină cu violenţă) şi tiruri într-un magazin, a mai spus Cerelyn Davis.

Ezekiel Kelly a difuzat o parte a faptelor pe care le-a comis pe Facebook Live.

