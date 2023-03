Un nou atac armat într-un liceu din SUA. Un elev a împușcat doi angajați ai instituției VIDEO

Doi angajați ai unui liceu din Denver, SUA, au fost transportați de urgență la spital după ce au fost împușcați de un elev, miercuri, 22 martie, relatează Reuters.

Atacul a avut loc la East High School, din cartierul City Park.

Elevul, care este căutat de polițiști, a deschis focul când cei doi angajați au vrut să verifice dacă are arme asupra sa, ca parte a unui protocol de siguranță.

JUST IN: A student shot and injured two staff members at East High School in Denver, Mayor Michael Hancock says.

"One's in surgery right now, the other one is stable and able to talk and give statements in terms of what happened," Hancock says. pic.twitter.com/MBL9gxbbCf