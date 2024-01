Un atac armat a avut loc joi, 4 ianuarie, într-un liceu din Iowa, în nordul Statelor Unite, au anunțat autorităţile locale, relatează AFP.

UPDATE 20:05 Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte câteva rănite, a informat canalul ABC News, citând oficiali din cadrul forţelor de ordine, transmite Reuters.

Incidentul a avut loc în ceea ce urma să fie prima zi a semestrului de primăvară, conform calendarului districtului şcolar.

Candidatul republican la preşedinţie Vivek Ramaswamy era programat să ţină un miting în Perry, dar a schimbat evenimentul cu unul de rugăciune după informaţiile despre atacul armat, a declarat un purtător de cuvânt al campaniei sale.

Știrea inițială:

Poliţia şi salvatori au anunțat ”mai multe victime prin împuşcare”, dar nu au dat alte detalii.

Potrivit șerifului comitatului Dallas, Adam Infante, atacul armat a avut loc joi dimineaţa în Liceul din Perry.

Poliţia a fost alertată la ora locală 7.37 (15.37, ora României), înainte ca majoritatea elevilor să ajungă la liceu şi să înceapă cursurile.

Atactorul a fost identificat, însă nu se știa dacă a fost arestat, rănit sau dacă a murit.

”Nu mai există niciun pericol la adresa populaţiei”, anunţă şeriful Adam Infante.

”A existat un atacator în acţiune la Liceul din Perry”, a declarat AFP un angajat al serviciilor şerifului comitatului Dallas.

Police in Perry, Iowa, say there was a shooting Thursday at the city’s high school. It was students’ first day back in classes after their annual winter break.

An officer located multiple gunshot victims, but it’s still unclear how many people were injured. pic.twitter.com/nIj1swbyeO