Atac armat într-un liceu din SUA. Trei oameni au fost împușcați mortal și șase au fost răniți

Cel puţin două persoane au fost ucise şi şase rănite luni dimineaţa, într-un liceu din Saint-Louis, statul Missouri, centrul SUA, a declarat poliţia locală, potrivit Reuters.

O femeie adultă şi o tânără au murit şi alte câteva persoane au fost rănite, a declarat şeful poliţiei din Saint-Louis, Mike Sack.

Agenţii de poliţie, care au sosit la faţa locului în urma unui apel de urgenţă, au avut un schimb de focuri cu atacatorul, care a fost împuşcat şi a decedat din cauza rănilor, potrivit sursei citate.

”Suspectul pare să aibă în jur de 20 de ani”, iar identitatea lui nu a fost încă stabilită definitiv, a precizat şeful poliţiei.

Agents with the FBI just arrived at Gateway STEM HS where students were taken and parents are arriving to take their children home. @KMOV pic.twitter.com/MwJeKRl3Nm