Atac armat într-o școală primară din SUA. Mai mulți copii au fost împușcați mortal VIDEO

Forțele de ordine și de prim ajutor au intervenit luni, 27 martie, la un atac armat care a avut loc la o școală din Nashville, Tennessee.

Din primele informații, trei copii au fost uciși.

Școala în care a avut loc atacul este una privată, catolică, în care învață copii preșcolari și până la clasa a șasea, potrivit Știrile PROTV.

Police say at least 4 people are dead, including the suspect, after a shooting at Covenant School, a private Christian school in Nashville, Tennessee. pic.twitter.com/ndHNebrBZC

Atacatorul a fost ucis de forţele de ordine, a mai precizat poliţia din Nashville pe Twitter, care nu a specificat dacă suspectul este bărbat sau femeie.

🚨#BREAKING: Active shooter event taking place with multiple casualties reported inside at the Covenant School ⁰⁰📌#Nashville | #Tennessee

Currently numerous law enforcement and other agencies are responding to a mass casualty event with multiple children shot inside the… pic.twitter.com/aXwnVLt735