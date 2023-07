Masacru în SUA. Doi oameni au murit și zeci au fost răniți într-un atac armat comis în timpul unui eveniment public VIDEO

Poliţia din Baltimore a anunţat că două persoane au murit şi 28 au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc în timpul nopții într-un complex de locuinţe din oraş, relatează Reuters.

Departamentul de poliţie al oraşului a precizat că trei dintre răniţi se află în stare critică după incidentul petrecut la numărul 800 de pe Gretna Avenue, în cartierul Brooklyn din Baltimore, puţin după miezul nopţii.

O tânără de 18 ani a fost declarată decedată la faţa locului, iar un bărbat de 20 de ani a fost declarat decedat după ce a fost transportat la un spital local, a precizat poliţia.

Departamentul de urgenţă al spitalului Medstar Harbor a tratat 19 pacienţi duminică dimineaţa, toţi suferind diverse răni, a precizat MedStar Health Baltimore pentru Reuters, într-un răspuns transmis prin e-mail.

”Nouă pacienţi grav răniţi au fost stabilizaţi şi transferaţi la centre de traumatologie din Baltimore”, a spus acesta, adăugând că toţi pacienţii, cu excepţia unuia, au fost externaţi.

🚨#BREAKING: Reports: At Least 4 Dead And Over 30 Wounded In A Mass #Shooting In #Maryland #Baltimore, Reports Suggest There Were Hundreds Of People Gathered For An Annual Celebration Known as “Brooklyn Day” Police Are Reportedly Holding A Press Conference Shortly #News #USA pic.twitter.com/eIEqERIPzJ