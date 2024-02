Iubitul lui Taylor Swift reacționează după atacul armat de la parada SuperBowl

Cel puţin o persoană a murit şi alte 21 au fost rănite, miercuri, într-un schimb de focuri, în timpul unei paradei în Kansas City, care sărbătorea victoria de duminică a echipei Chiefs la Super Bowl, au declarat pompierii din acest oraş din statul Missouri, centrul Statelor Unite.

Stacey Graves, şefa poliţiei din Kansas City, a menţionat că trei persoane au fost arestate în legătură cu acest atac.

Spitalul de pediatrie Children's Mercy a anunţat anterior că tratează 12 persoane rănite în incident, între care 11 copii. "Nouă au răni cauzate de arme de foc", a precizat o purtătoare de cuvânt a spitalului.

Statele Unite plătesc un tribut foarte greu pentru răspândirea armelor de foc pe teritoriul ţării şi pentru uşurinţa cu care americanii au acces la ele.

"Am inima frântă din cauza tragediei care a avut loc astăzi. Inima mea este alături de toți cei care au ieșit să sărbătorească alături de noi și au fost afectați. KC, însemni lumea pentru mine:, a scris Travis Kelcce, iubitul lui Taylor Swift, pe X..

I am heartbroken over the tragedy that took place today. My heart is with all who came out to celebrate with us and have been affected. KC, you mean the world to me.