Atacatorul care a măcelărit doi copii la școala catolică din Minneapolis a fost identificat. Era un transsexual cu probleme psihice, anti-Trump și anti-religie. Reacția președintelui SUA VIDEO FOTO

Atacatorul care a măcelărit doi copii la școala catolică din Minneapolis a fost identificat FOTO X/@johncardillo

O școală catolică din orașul american Minneapolis, Minnesota, a fost scena unui atac armat miercuri, 27 august, a anunțat guvernatorul acestui stat din nordul SUA, Tim Walz. Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, a declarat un oficial al Departamentului de Justiție al SUA.

Atacatorul dement care a măcelărit doi copii și a rănit cel puțin alți 17 care participau la slujba de dimineață la o școală catolică din Minneapolis a fost identificat - un videoclip tulburător despre care se crede că a fost postat de atacator arată inscripțiile „ucideți-l pe Donald Trump” și „pentru copii” mâzgălite pe încărcătoarele de arme, relatează New York Post.

Minneapolis school killer is a tranny, Robin Westman, with self admitted mental issues. One of his magazines read “K*ll Donald Trump.” The other said “For The Children HAHAHAHAHAHAHA” Trans mental illness is deadly. pic.twitter.com/0BOCoboeZx — John Cardillo (@johncardillo) August 27, 2025

Robin Westman, care are puțin peste 20 de ani, a deschis focul prin vitraliile Bisericii Catolice Buna Vestire în timpul unei slujbe festive de întoarcere la școală, pline de copii, miercuri dimineața, 27 august, în jurul orei 8:30.

BREAKING: Catholic School shooting suspect has been identified as Robin Westman. Westman allegedly uploaded a series of videos before the attack. One magazine reads, “Where is your God?” pic.twitter.com/WrfKYsMpZe — Robbie Harvey (@therobbieharvey) August 27, 2025

Poliția investighează dacă o serie de videoclipuri YouTube neplăcute, distribuite pe un cont cu câteva ore înainte de împușcături, au fost legate de Westman, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru The Post.

Într-un videoclip, o mână întoarce încet paginile unui caiet roșu, care este așezat peste ceea ce par a fi diagrame schematice ale unor arme.

Fiecare pagină este plină de mâzgăleli de mână de nepătruns, câte un nor de fum se vede ocazional din partea de jos a ecranului, în timp ce persoana care întoarce paginile tușește și chicotește ocazional maniacal.

BREAKING: I have saved screenshots and recordings of the video manifesto of the Minnesota Catholic School Shooter Robin Westman that he uploaded to YouTube. Warning, it is disturbing and graphic. In the video, he whispers and hums to himself “I wanna kill kill myself” and stabs… pic.twitter.com/wWcd5nlbA6 — Jake Jackson (@realjakejacks) August 27, 2025

Alte videoclipuri arată o obsesie față de autorii atacurilor armate în masă - inclusiv față de ucigașul de la Sandy Hook, Adam Lanza.

BREAKING: Alleged Minnesota Catholic school shooter has been identified as Robin Westman, reportedly identified as transgender. His manifesto included pride flags and a gun with “kiII Trump” etched onto it. pic.twitter.com/EkPJ7BneVi — Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 27, 2025

Westman, care a murit la locul faptei în urma unei răni după ce s-a împușcat singur, era înarmat cu o pușcă, o pușcă de vânătoare și un pistol. Atacatorul nu era cunoscut anterior forțelor de ordine, a declarat șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, reporterilor la o conferință de presă.

Videoclipurile postate pe YouTube arată mai multe arme - inclusiv o pușcă semiautomată și o pușcă de vânătoare. Revistele erau mâzgălite cu „pentru copii” și „ucideți-l pe Donald Trump”.

Președintele Donald Trump a semnat miercuri o proclamație în onoarea victimelor tragediei din Minneapolis, Minnesota.

"Ca semn de respect pentru victimele actelor de violență fără sens comise pe 27 august 2025, la Minneapolis, Minnesota, prin autoritatea conferită mie, în calitate de Președinte al Statelor Unite, de Constituție și de legile Statelor Unite ale Americii, ordon prin prezenta ca drapelul Statelor Unite să fie arborat în bernă la Casa Albă și pe toate clădirile și terenurile publice, la toate posturile militare și stațiile navale, precum și pe toate navele militare ale Guvernului Federal din Districtul Columbia și din Statele Unite și teritoriile și posesiunile sale până la apusul soarelui, 31 august 2025.

De asemenea, dispun ca drapelul să fie arborat în bernă pentru aceeași perioadă de timp la toate ambasadele, legațiile, oficiile consulare și alte facilități ale Statelor Unite din străinătate, inclusiv toate facilitățile militare și navele și stațiile navale.

DREPT CARE, semnez prin prezenta, în ziua de douăzeci și șapte a lunii august, în anul Domnului nostru două mii douăzeci și cinci și al Independenței Statelor Unite ale Americii, în anul două sute cincizeci.

DONALD J. TRUMP", se arată în proclamație.

President Donald J. Trump just signed a Proclamation honoring the victims of the tragedy in Minneapolis, Minnesota. Here is the text of the Proclamation: As a mark of respect for the victims of the senseless acts of violence perpetrated on August 27, 2025, in Minneapolis,… — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 27, 2025

