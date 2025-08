Atac armat într-un bar din Montana. Autoritățile au lansat o amplă acțiune de căutare a suspectului FOTO

Patru persoane au fost împușcate mortal vineri într-un bar din Anaconda, statul american Montana. Autoritățile au lansat o amplă operațiune de căutare a suspectului.

Atacul armat s-a petrecut în jurul orei locale 10:30, la barul The Owl, potrivit Diviziei de Investigații Criminale din Montana, care coordonează ancheta. Cele patru victime au fost declarate decedate la fața locului.

Forțele de ordine au anunțat pe rețelele de socializare că ofițerii au răspuns la rapoartele despre un atacator activ în orășelul Anaconda, Montana, în jurul orei 11:40 PST.

„Există un atacator activ în Anaconda Deer Lodge”, a declarat Biroul Șerifului din comitatul Granite pe Facebook. „Adjuncții din comitatul Granite se află în zona Georgetown Lake / Flint Creek. Se spune că atacatorul poartă o cămașă vopsită în nuanțe, blugi și o bandană portocalie.”

Biroul șerifului a cerut membrilor comunității să rămână vigilenți în timp ce îl caută pe suspect, pe care l-au identificat ulterior ca fiind Michael Brown, în vârstă de 45 de ani, din Anaconda. Se pare că suspectul locuiește în apropierea barului în care a avut loc atacul.

Potrivit anchetatorilor, locuința acestuia a fost evacuată de o echipă SWAT, iar ultima dată a fost văzut în zona Stump Town, la vest de Anaconda.

De asemenea, forțele de ordine federale au intervenit pentru a oferi ajutor, inclusiv SWAT și Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi.

Zeci de polițiști locali și agenți statali au fost mobilizați în perimetrul împădurit din jurul localității, unde suspectul este căutat intens. El este considerat înarmat și extrem de periculos.

Orașul Anaconda este situat la aproximativ 120 de kilometri sud-est de Missoula și are o populație de circa 9.000 de locuitori. Localitatea, fondată în secolul al XIX-lea de baronii cuprului, este înconjurată de munți și dominată de silueta unei vechi topitorii industriale, care nu mai este funcțională.

