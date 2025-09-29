Bilanț în creștere după atacul din SUA. Cine este autorul masacrului de la biserica din Michigan

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte opt au fost rănite duminică într-un incident armat la o biserică mormonă din Grand Blanc, în statul Michigan, potrivit unui nou bilanţ anunţat de poliţie.

Un total de patru persoane au fost ucise în atacul de duminică dimineaţă asupra unei capele a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă din Michigan, a declarat şeful poliţiei din Grand Blanc, William Renye, într-o conferinţă de presă susţinută duminică seara.

Renye anunţase mai devreme că două persoane au murit în urma rănilor provocate de gloanţe, în timp ce un prim bilanţ indica un mort. Seara, Renye a spus că „alte câteva cadavre” au fost descoperite în capelă, pe care suspectul a incendiat-o după atacul armat. Capela este „distrusă complet”, a declarat William Renye. Anchetatorii încă cercetează resturile şi „lucrează fără încetare pentru a găsi alte cadavre”, a spus el.

Autorităţile spun că un bărbat înarmat a intrat cu maşina în faţa bisericii în timpul unei slujbe importante, a început să tragă şi apoi a pus foc intenţionat care în scurt timp s-a transformat într-un incendiu de proporţii. Poliţia crede că ar putea găsi încă victime în clădirea arsă.

Poliţiştii au avut un schimb de focuri cu bărbatul înarmat şi l-au ucis.

Anchetatorii l-au identificat pe bărbat ca fiind Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, din oraşul Burton, situat în apropiere.

Grand Blanc este o suburbie a oraşului Flint, din Michigan, şi se află la aproximativ o oră de mers cu maşina nord de Detroit.

FBI conduce ancheta privind atacul de duminică dimineaţă, a declarat Reuben Coleman, agentul special în funcţie responsabil de biroul FBI din Detroit, care acoperă întregul stat Michigan. Biroul investighează incidentul ca un „act de violenţă ţintită”, a precizat el.

Atacul din Michigan este al doilea atac armat în masă în mai puţin de 24 de ore care ar fi fost comis de un veteran al războiului din Irak.

Aparent, atacatorul era susţinător al lui Trump

Thomas Jacob Sanford, bărbatul de 40 de ani care, potrivit poliţiei, a intrat cu maşina în capela din Michigan, era un veteran al Marinei care a servit între 2004 şi 2008, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Corpului Puşcaşilor Marini al Statelor Unite.

Sanford a servit ca mecanic şi operator de recuperare a vehiculelor, a precizat purtătorul de cuvânt. El a fost detaşat timp de un an în cadrul Operaţiunii „Freedom” din Irak - invazia Irakului care a început în 2003.

Fotografiile online şi reţelele de socializare indică faptul că Sanford era un fost puşcaş marin, absolvent al Liceului Goodrich în 2003, vânător şi tată al unui copil de 10 ani.

Un articol din 2007 din Clarkston News l-a citat spunând că se aştepta să servească ca şofer de camionetă în cadrul puşcaşilor marini din Fallujah, Irak. Fotografiile din presă cu camionul care a intrat în biserică aveau o plăcuţă de înmatriculare din timpul războiului din Irak.

Articolul din Clarkston News indica faptul că provenea dintr-o familie de militari. Tatăl său, pe nume tot Thomas Sanford, l-a descris ca fiind un „copil crescut local căruia îi este dor de familia sa atunci când pleacă. Jake pleacă voluntar şi intenţionează să se întoarcă în această comunitate când serviciul său se va termina. Suntem foarte mândri de el”.

În 2016, un articol de la Spitalul de Copii Cook din Fort Worth, Texas, indica faptul că fiul lui Sanford a fost primul din ţară care a primit o terapie experimentală pentru niveluri anormal de ridicate de insulină.

Articolul indica faptul că copilul s-a născut prematur în Flint şi a fost internat într-o unitate de îngrijire neonatală înainte ca familia să găsească îngrijire în Texas. Articolul l-a citat pe Sanford spunând că apelul unui medic din Texas a fost „cu adevărat un semn din ceruri”.

„Ne-am încrezut în vânt şi acesta ne-a dus în Texas”, a spus Sanford în articol.

Poliţia nu a discutat de ce crede că Sanford a vizat biserica mormonă. Mai multe alte biserici din zonă sunt mai aproape de casa sa, conform Google Maps.

Sanford este înregistrat pentru a vota la adresa de pe Atherton Road din 2017, arată înregistrările.

O imagine online a casei lui Sanford arată un semn politic „Trump” din 2016 pe gard.

Înregistrările voturilor nu indică cum a votat Sanford, dar a votat la fiecare alegere din noiembrie din 2016, a declarat pentru Bridge Mark Grebner, un consultant democrat care colectează date despre alegători şi petiţii.

Cu puţin peste 12 ore înainte de incidentul armat din Michigan, un alt veteran al Marinei care a servit în operaţiunea „Iraqi Freedom”, Nigel Edge, ar fi deschis focul într-un bar de pe malul mării din Southport, Carolina de Nord. Trei persoane au fost ucise şi opt au fost rănite. Edge, care a petrecut şase ani în Marină şi a primit o medalie Purple Heart, a fost acuzat de crimă, tentativă de crimă şi agresiune cu o armă mortală cu intenţia de a ucide.

