Un copil de 7 ani a deschis focul într-o școală din SUA. Un profesor a fost împușcat FOTO

Un elev a împușcat un profesor într-o școală generală din Virginia, relatează Fox3Now.

Copilul, în vârstă de 7 ani, a fost reținut de poliție.

Potrivit presei locale, profesorul a fost transportat la spital.

La unitatea de învățământ sunt înscriși copii cu vârste între cinci și nouă ani.

UPDATE: @NewportNewsPD says one adult was shot. Injuries unknown at this time. They were taken to hospital. No students injured. Here's a view from outside the school from Chopper 10 @WAVY_News pic.twitter.com/TYDOcEqXO6