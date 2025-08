Atac armat în SUA. Cel puțin două persoane au murit și alte 6 au fost rănite VIDEO

Două persoane au fost ucise, iar cel puțin alte șase au fost rănite și transportate la spital în urma unui atac armat, la începutul săptămânii, la o petrecere într-un cartier din centrul Los Angelesului, au anunțat autoritățile, scrie presa americană.

Un bărbat a fost ucis pe loc, la intersecția 14tk Place cu bulevardul Griffith, iar o femeie a murit din cauza rănilor la spital, potrivit autorităților.

Two people are dead and at least 6 injured in a mass shooting in downtown Los Angeles at an illegal warehouse party following the HARD Summer music festival at SoFi Stadium in Inglewood. pic.twitter.com/gYHp1fauGl