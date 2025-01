Atac armat în cafeneaua unui liceu din SUA. O elevă a fost împușcată mortal de un tânăr de 17 ani, care s-a sinucis VIDEO

O elevă a fost ucisă, iar alta a fost rănită într-un atac armat la cafeneaua unui liceu din Nashville, în Tennessee, de către un licean în vârstă de 17 ani, care s-a sinucis cu arma de mână după atac, a anunţat poliţia, relatează The Associated Press.

Suspectul, un elev la acelaşi liceu, s-a sinucis după fapte, a anunţat miercuri într-o conferinţă de presă un purtător de cuvânt al Poliţiei din Metro Nashville, Don Aaron.

17-year-old Solomon Henderson opened fire at Antioch High School, livestreaming part of the tragic act before taking his own life. The shooting left 2 dead and 2 injured, shaking the Nashville community. pic.twitter.com/4OoOb1Aw7q

Eleva rănită, tot în vârstă de 17 ani, a fost atinsă la ochi, a precizat el.

Potrivit purtătrorului de cuvânt, suspectul a luat autobuzul pentru a se duce la şcoală miercuri dimineaţa (ora locală) şi s-a dus apoi la tolete pentru a-şi ”lua arma”.

17-year-old with pistol shot two students, one fatally, before tuning gun on himself, cops say. pic.twitter.com/rDvqCGAPaT

The deceased shooter at Antioch High School in Nashville is ID’ed as 17-year-old Solomon Henderson

El a ”înfruntat” o elevă în vârstă de 16 ani în cafenea, după care a ucis-o de la apropiere.

Mobilul atacului era necunoscut imediat.

