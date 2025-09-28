Atac într-o biserică din SUA. Mai mulți oameni au fost împușcați VIDEO

Mai multe persoane au fost împușcate la o biserică mormonă, în statul american Michigan, iar atacatorul a fost ucis, anunță duminică, 28 septembrie, poliția, relatează The Associated Press.

Acest atac armat a avut loc la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mormonă) de la Grand Blanc, la aproximativ 80 de kilometri nord de Detroit, anunță într-o postare pe rețele de socializare poliția locală.

Biserica era în flăcări după atac.

🚨#BREAKING: Four dead, several seriously injured after active shooter attacks during Sunday service at a Mormon church in Grand Blanc, Michigan. The church was completely destroyed by fire. pic.twitter.com/cc2BTLU2cB — QuikInsightz (@QuikInsightz) September 28, 2025

Poliția anunță că nu există nicio amenințare în curs la adresa populației.

Autoritățile nu au dezvăluit detalii despre starea victimelor. Presa scrie despre patru morți.

Zona a fost evacuată, iar autorități locale și federale se aflau la fața locului, anunță șeriful comitatului Genesee Chris Swanson.

”Întreaga biserică este în flăcări”, a anunțat el. ”Este o situație dinamică”.

Autoritățile urmează să prezinte mai multe detalii ulterior.

”Se întâmplă multe lucruri pe care nu le putem comunica pentru că sunt multe de făcut”, a declarat șeriful.

Biserica, înconjurată de o parcare mare și de o peluză, se află în apropierea unor zone rezidențiale și o biserică a Martorilor lui Iehova, la Grand Blanc.

Această comunitate, cu aproximativ 8.000 de locuitori, se află imediat lângă Flint.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, anunță într-un comunicat că inima sa este frântă din cauza dramei de la Grand Blanc.

”Violența oriunde și mai ales în lăcașurile de cult este inacceptabilă”, denunță ea.

Atacul a avut loc duminică dimineața (ora locală), după decesul lui Russell M. Nelson, cel mai în vârstă președinte al bisericii mormone, la vârsta de 101 ani.

Următorul președinte al bisericii urmează să fie Dallin H. Oaks, potrivit protocolului bisericii.

