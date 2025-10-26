Atac sângeros la o petrecere studențească din SUA: Un mort și șase răniți la Universitatea Lincoln VIDEO

Autor: Andreea Deaconescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 14:25
318 citiri
Atac sângeros la o petrecere studențească din SUA: Un mort și șase răniți la Universitatea Lincoln VIDEO
Atac armat în Pennsylvania FOTO Captură de ecran X @geopolitixM

Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau întoarcerea la universitate, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania.

Studenţii s-au reunit în weekend la Centrul Cultural Internaţional al universităţii, la bal, sâmbătă seara.

O persoană a intrat în campus ”cu internţia de a provoca pagube masive” şi a deschis focul în faţa centrului, către ora locală 21.30, împuşcând şapte persoane, dintre care una mortal.

Potrivit CNN, şi alte persoane au fost rănite.

Poliţia a anunţat că ”un bărbat înarmat” a fost arestat, fără să precizeze dacă este vorba despre autorul atacului.

”Pentru moment, nu avem multe răspunsuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat exact”, a deplâns procurorul comitatului Chester, Christopher de Barrena-Sarobe.

Victima nu a fost identificată încă.

Drama de sâmbătă intervine la o zi după alt atac armat, în apropierea Universităţii Howard, altă universitate istorică afroamericană, la Washington.

Vineri, cinci persoane au fost rănite într-o încăierare care a degenerat.

Procuratura a stabilit rapid că ”acest incident nu are legătură cu Universitatea Howard şi niciun student, profesor sau membru al personalului nu este implicat”.

Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari din POT, SOS și AUR. Ce urmărește fostul lider PSD FOTO
Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari din POT, SOS și AUR. Ce urmărește fostul lider PSD FOTO
Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a participat sâmbătă seară la o gală în București, unde s-a întâlnit cu mai mulți parlamentari care au părăsit formațiunile politice pe...
Cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Primii doi favoriți ai bucureștenilor SONDAJ
Cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Primii doi favoriți ai bucureștenilor SONDAJ
Cei mai mulți dintre locuitorii Capitalei cred că este bine să se organizeze cât mai repede alegerile pentru primărie, reiese dintr-un sondaj Avangarde. Sondajul a urmărit și intențiile de...
#atac armat SUA, #Pennsylvania, #campus universitar , #atac armat SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"NU" pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvaluit ce s-a intamplat la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Lamine Yamal a batut palma cu Shakira si cu Gerard Pique: 4 milioane de euro!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Club închis în centrul istoric al Craiovei după încălcări repetate ale legii. Ce făceau petrecăreții
  2. Focuri de armă pe o stradă din București. Poliția caută persoana care a tras
  3. Cine este omul care a salvat India de foamete. ”Fermierul este adevăratul om de știință”
  4. Se îngheață sau nu salariul minim? Tensiuni înaintea consultărilor de la Palatul Victoria
  5. Liderul unei țări NATO nu vede posibilă o pace durabilă în Ucraina cât timp Putin va conduce Rusia. Avertisment despre un ”război veșnic”
  6. CTP, despre Catedrala Mântuirii Neamului: ”Mai folositoare decât îi e poporului american colosala Sală de Bal pe care Dumnezeul Trump o ridică dărâmând Casa Albă”
  7. Atac sângeros la o petrecere studențească din SUA: Un mort și șase răniți la Universitatea Lincoln VIDEO
  8. Cine sunt „eroii din Harkov” care au salvat 48 de copii dintr-o grădiniță lovită de o dronă rusească. „A fost o explozie uriașă și le vedeam groaza în ochi” VIDEO
  9. Detaliile care fac Catedrala Națională din București unică. Imagini din interiorul celei mai mari biserici ortodoxe din lume VIDEO/FOTO
  10. Noi detalii din ancheta privind jaful spectaculos de la Luvru. Doi suspecți au fost arestați