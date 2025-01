Un nou atac armat în America. 11 persoane au fost rănite, după ce un necunoscut a deschis focul la o sală de evenimente VIDEO

Un nou atac armat a zguduit Statele Unite chiar în prima zi a anului 2025. Potrivit autorităților și presei americane, 11 persoane au fost rănite într-un schimb de focuri care a avut loc miercuri seară, 1 ianuarie, în cartierul Queens din New York.

Incidentul s-a produs în jurul orelor 23:20, aproape de miezul nopții, în apropierea Amazura, o sală de evenimente cunoscută situată pe Archer Avenue, în zona Jamaica, arată DailyMail.

Conform Departamentului de Poliție din New York (NYPD), cel puțin trei dintre răniți s-au prezentat la un spital din apropiere pentru asistență medicală de urgență, iar alți răniți au fost transportați la diverse unități medicale din zonă. Din fericire, niciuna dintre victime nu se află în stare critică, a confirmat un purtător de cuvânt al poliției.

🚨 #BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY

At least 11 people have been shot in Queens, NYC #NightClub pic.twitter.com/7W63lYk6gm