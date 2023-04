Cine sunt tinerii care au tras 89 de gloanțe la aniversarea unui adolescent, cu 7 arme diferite. Anchetator: ”Multe tuburi de cartușe, sânge peste tot”

Optzeci şi nouă de gloanţe au fost trase din şapte arme de foc în timpul atacului armat din Alabama, în care au murit patru tineri, potrivit anchetatorilor, transmite BBC.

Anchetatorii au precizat că două dintre armele folosite au fost modificate pentru a trage automat.

Dezvăluirile au fost făcute în timpul unei audieri de eliberare pe cauţiune pentru trei dintre cei şase suspecţi acuzaţi pentru împuşcăturile din 15 aprilie din Dadeville.

Marţi, Jesse Thorton, un agent principal al Agenţiei de aplicare a legii din Alabama, a declarat în faţa unui judecător că poliţia a recuperat 89 de cartuşe la locul faptei, trase de şapte arme diferite.

"Mai multe tuburi de cartuşe. Sânge peste tot", a mărturisit Thornton.

"Nu am văzut niciodată ceva de o asemenea amploare", a spus el.

Poliţia a arestat mai multe persoane în legătură cu împuşcăturile: fraţii Tyreese McCullough, 17 ani, şi Travis McCullough, 16 ani, precum şi Wilson LaMar Hill Jr, 20 de ani, şi verii Johnny Letron Brown, 20 de ani, şi Willie George Brown Jr, 19 ani.

Un alt tânăr de 15 ani a fost, de asemenea, arestat, dar poliţia nu i-a dezvăluit numele din cauza vârstei sale. Toţi suspecţii sunt acuzaţi de patru capete de acuzare pentru omor prin imprudenţă.

First there were TWO - Now there are FIVE arrested for the Dadeville, Alabama shooting that killed 4 and wounded 20 at a birthday party.

The media is quiet.. Wrong narrative. pic.twitter.com/ji4unon4IW