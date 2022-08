Atac armat în Suedia. Doi oameni au fost răniți după ce un bărbat a deschis focul într-un centru comercial VIDEO

Două persoane au fost rănite vineri, 19 august, într-un incident armat din centrul comercial Emporia din oraşul Malmo. Poliția a anunțat că un suspect a fost arestat, relatează Reuters.

”Pericolul imediat pentru public se consideră că a trecut”, a anunţat poliţia.

”În prezent, incidentul este considerat a fi în legătură cu mediul infracţional”, a mai precizat sursa citată.

#BREAKING: Specialist firearms officers deployed to Emporia mall in Swedish city of Malmö following confirmed shooting incident; shopping centre being evacuated pic.twitter.com/XNKstFGwuH