Atac armat la un McDonald's din Ucraina. Ce a făcut suspectul după ce a tras mai multe focuri de armă FOTO/VIDEO

Atac armat la un McDonald\'s din Ucraina Foto: Captură video/X/@Maks_NAFO_FELLA

Atac armat în Ucraina. Un bărbat a deschis focul într-un restaurant McDonald's din Cerkasî și apoi s-a închis în toaleta fast-food-ului.

Potrivit informațiilor oferite de poliția regională, atacatorul a intrat în restaurant, a tras mai multe focuri de armă, după aceea s-a rănit singur și s-a închis în toaletă.

„Am văzut cum angajații de la McDonald's au ieșit în fugă. Apoi au venit două mașini de poliție și două ambulanțe.

Oamenii spuneau că a fost un schimb de focuri în toaletă, dar nu știu exact ce s-a întâmplat”, a spus pentru presă un martor ocular, transmite Suspilne.

Suspectul a fost spitalizat

La fața locului au intervenit imediat trupele speciale KORD. Au reușit să-l prindă pe atacator după aproximativ o oră, iar acum se află în custodia autorităților.

⚡️Police detain shooter at McDonald's in Cherkasy, — National Police. The man entered the premises, fired several shots from a weapon, as a result of which he injured himself, and then locked himself in the restroom. He was detained by KORD special forces. The shooter was… pic.twitter.com/9Y93JTyInb — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 7, 2025

Atacatorul a fost spitalizat, dar mai multe informații despre starea lui de sănătate nu au fost furnizate.

‼️🇺🇦 Shots fired at McDonald's in Cherkasy. A man with a gun is inside the premises. Staff and visitors have been evacuated. 🙏 Video: Medics took an injured man out of McDonald's in Cherkasy. pic.twitter.com/3c5KJQQ0cv — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 7, 2025

Polițiștii din Cerkasî au deschis un dosar penal pentru huliganism agravat, conform articolului 296, alineatul 4 din Codul Penal al Ucrainei.

In Cherkasy, Ukraine, an unknown armed individual has taken over a McDonald’s: police report. He is currently barricaded in the restroom and has fired several shots. pic.twitter.com/PzGCU8bTFm — Russian Market (@runews) August 7, 2025

Autoritățile continuă investigațiile, iar motivul atacului este în curs de stabilire.

