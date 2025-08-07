Atac armat la un McDonald's din Ucraina. Ce a făcut suspectul după ce a tras mai multe focuri de armă FOTO/VIDEO

Joi, 07 August 2025, ora 14:45
Atac armat la un McDonald\'s din Ucraina Foto: Captură video/X/@Maks_NAFO_FELLA

Atac armat în Ucraina. Un bărbat a deschis focul într-un restaurant McDonald's din Cerkasî și apoi s-a închis în toaleta fast-food-ului.

Potrivit informațiilor oferite de poliția regională, atacatorul a intrat în restaurant, a tras mai multe focuri de armă, după aceea s-a rănit singur și s-a închis în toaletă.

„Am văzut cum angajații de la McDonald's au ieșit în fugă. Apoi au venit două mașini de poliție și două ambulanțe.

Oamenii spuneau că a fost un schimb de focuri în toaletă, dar nu știu exact ce s-a întâmplat”, a spus pentru presă un martor ocular, transmite Suspilne.

Suspectul a fost spitalizat

La fața locului au intervenit imediat trupele speciale KORD. Au reușit să-l prindă pe atacator după aproximativ o oră, iar acum se află în custodia autorităților.

Atacatorul a fost spitalizat, dar mai multe informații despre starea lui de sănătate nu au fost furnizate.

Polițiștii din Cerkasî au deschis un dosar penal pentru huliganism agravat, conform articolului 296, alineatul 4 din Codul Penal al Ucrainei.

Autoritățile continuă investigațiile, iar motivul atacului este în curs de stabilire.

Poza Ronald_Reagan2
Ronald_Reagan2
rank 5
Ucraina??
Nooooooo Vezi tot
