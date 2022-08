Atac armat în terminalul principal al aeroportului din Canberra. Autorul atacului a fost arestat VIDEO

Un bărbat a fost arestat duminică, suspectat că ar fi autorul unui atac armat care a avut loc în terminalul principal al aeroportului din Canberra, care a fost evacuat, a anunţat poliţia australiană.

”Terminalul aeroportului din Canberra a fost evacuat ca măsură de precauţie, iar situaţia de la aeroport este sub control”, a precizat poliţia într-un comunicat, fără a fi raportaţi răniţi.

Imaginile care circulă pe reţelele sociale arată un poliţist care imobilizează un bărbat la sol în interiorul terminalului, în timp ce alarmele se aud pe fundal.

Din exterior, pe faţada de sticlă a aeroportului se puteau observa vizibile mai multe găuri cauzate de gloanţe, potrivit imaginilor difuzate de postul public australian ABC.

”Poliţia a fost anunţată (…) în urma informaţiilor cu privire la focurile de armă din terminalul principal”, a menţionat poliţia din capitala Australiei.

WATCH: One shooter had been arrested by the police after Australia's Canberra airport was evacuated on Sunday when a gunman opened fire. #Canberra pic.twitter.com/lT9Kqim13E