Atac armat cu patru răniți în zona unei galerii comerciale de lux din Bruxelles. Atacatorii au fugit

Patru persoane au fost rănite, între care una grav, miercuri seara, într-un atac armat pe o mare arteră comercială, la Bruxelles, anunţă poliţia din capitala belgiană, relatează AFP.

Autorul sau autorii tirurilor au fugit în momentul intervenţiei poliţiei, chemată către ora locală 19.30 (20.30, ora României), a precizat o purtătoare de cuvânt a poliţiei, Ilse Van de Keere.

🚨#BREAKING: Shooting on a major shopping street in central Brussels, Belgium, multiple people injured; Suspect on the loose. pic.twitter.com/EAl8EJJ7Vu