Aproape 60 de ani de închisoare a primit o grupare infracțională din Galați care a comis un atac armat în fața unui cazino din oraș.

Șase persoane au primit pedepse cu executare cuprinse între 2 ani și 6 luni și 17 ani și 8 luni de închisoare, una a fost condamnată cu suspendare, iar doi minori (la data faptei) ar urma să fie asistați zilnic de către autoritățile legale pe o perioadă de câteva luni. Hotărârea Tribunalului Galați din 23 mai 2022 poate fi contestată la instanța superioară.

Atacul care a șocat comunitatea locală a avut loc în noaptea de 15/16 septembrie 2018 în fața cazinoului Lisboa din Galați. Patru dintre membrii grupării s-au deplasat în fața cazinoului și au tras mai multe focuri de armă asupra unui grup format din mai multe persoane, rănind grav un bărbat care a avut nevoie de 55-60 zile de îngrijiri medicale. Acesta avea legături cu membrii grupului, dar în ultima vreme devenise un dușman al acestora și trebuia pedepsit.

Cercetările au vizat săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice, contrabandă calificată, trafic de droguri și mărturie mincinoasă. În mansarda imobilului din municipiul Galaţi, unde a fost depistat liderul grupului, poliţiştii au găsit patru pistoale cu muniţie letală, suma de 10.500 de lei şi o cantitate de substanţă vegetală susceptibilă a face parte din categoria drogurilor de mare risc.

Cei nouă bărbați judecați locuiesc sau au locuit în cartierul Micro 21 din Galați, formând un grup strâns unit în cadrul căruia relaţiile aveau la bază apartenenţa de cartier, ce reprezinta unul dintre criteriile fundamentale pentru a face parte din grup. De asemenea, relaţiile faţă de autorităţile statului de orice fel, dar şi persoanele străine grupului erau privite cu respingere şi dispreţ.

”Valorile” de apartenență la cartier

Potrivit rechizitoriului, în cadrul grupului, inculpatul C. Constantin Dragoș şi-a asumat rolul de lider, pentru acesta fiind foarte importante „valorile” de apartenență la cartier, încercând în mod constant să le impună persoanelor din cadrul grupului, aici incluzând minorii de la vârste fragede. În fotografiile postate pe reţeaua de socializare Facebook, inculpatul şi minorii îşi declară apartenenţa la cartier cu ajutorul semnului grupului, care presupune să arăţi una dintre mâini, de obicei dreapta, cu degetele arătător şi mijlociu în extensie (pentru a obţine un doi - II), degetul inelar flexat pentru a obţine o pauză şi degetul mic în extensie (pentru a obţine un unu - I).

”Acest semn „21” poate fi observat, în mod repetat, în toate fotografiile persoanelor din anturajul inculpatului, inclusiv în fotografiile de familie, dar şi la tatuajele membrilor grupului. De asemenea, membrii grupului practicau jocuri online, unde au format grupuri denumite Micro21, accesarea acestor jocuri fiind făcută atât pentru amuzament, cât şi ca mijloc de comunicare prin intermediul platformelor de chat găzduite de serverele de pe care rulau jocurile.

Unul aceste jocuri online este jocul Clash of Clans, pe platforma căruia membrii grupului (inclusiv inculpaţii) au purtat o serie de convorbiri relevante din punct de vedere probator. Despre acest joc se reţine că este un joc de strategie, complex, unde fiecare jucător este „chief of village” – şeful satului. Fiecare jucător are un sat mare şi un sat mic, pe care trebuie să le dezvolte folosind patru tipuri de resurse: bani (gold), elixir, dark elixir (elixir negru) şi pietre preţioase (gems). Jucătorii se pot grupa într-un clan, iar ulterior pot participa la „clan wars” (război între clanuri). Membrii unui astfel de clan se pot ajuta între ai cu: trupe, resurse şi sfaturi. Pentru această ultimă categorie a fost introdusă în joc de către creator, posibilitatea ca membrii unui clan să poată discuta între ei, fără ca alte persoane, din afara clanului respectiv, să aibă acces la conversaţii

Jocul Clash of Clans este administrat de Supercell, cu sediul în Finlanda, pe serverele administrate fiind păstrate toate informaţiile pentru fiecare jucător în parte, adică pentru fiecare cont, independent de clanul din care face parte la un moment dat, inclusiv ceea ce un jucător a postat pe chat-ul jocului.

Ordin european de anchetă

În aceste condiţii Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați a emis un ordin european de anchetă în materie penală având ca obiect comunicarea convorbirillor pentru acei membri ai clanului, care au fost identificaţi în noiembrie 2018, pe baza informaţiilor publice care apăreau la simpla accesare a jocului, perioada vizată fiind cea a anului 2018. Convorbirile au fost înaintate de autorităţile judiciare din Finlanda, iar analiza acestor convorbiri a scos în evidenţă preocuparea constantă a inculpaţilor, în special C. Constantin Dragoș, de a se angaja în activităţi infracţionale ce ţin de posesia de arme de foc letale ori de substanţe interzise (droguri sau susbstanţe cu efecte psihotrope).

De asemenea, tot din conţinutul acestor convorbiri au reieşit indicii privind numărul de arme de foc deţinute de membrii grupării, respectiv şapte „stipoale” (pseudo-anagrama pentru „pistoale”). În cursul anului 2017, inculpaţii au luat decizia de a achiziţiona în mod ilegal o serie de arme de foc letale, potrivit rechizitoriului achiziţia urmând a fi făcută prin intermediul unui cetăţean moldovean, a cărui identitate nu a putut fi stabilită). De asemenea, tot potrivit actului de sesizare a instanţei, achiziţia acestor arme a avut loc efectiv pe teritoriul Bulgariei. Din probele administrate în cauză, în special din convorbirile online înaintate de autorităţile judiciare finlandeze, a reieşit că achiziţia armelor de foc a avut loc în cursul lunii ianuarie 2018.

Cum a decurs atacul armat

În rechizitoriu este descris și cursul evenimentelor din noaptea atacului de la casino. În momentul în care inculpaţii au ajuns în apropierea lui (...) (din declaraţiile martorilor reieşind că aceştia se aflau pe carosabil, undeva între trotuar şi axul median ce desparte sensurile de mers de pe str. Oţelarilor), evenimentele au avut următoarea succesiune faptică:

- inculpatul C. Constantin Dragoș a scos mâna din buzunar, în care ţinea un pistol, strigându-i lui(...): „Ce ai mă? Te-ai excitat?” şi a tras un foc de armă, glonţul nimerindu-l pe martorul (...) în regiunea prepubiană

- inculpaţii P. Marian, R. Mihai şi B. Cosmin Petruț au scos pistoalele, iar inculpatul P. Marian a executat focuri de armă

- persoanele aflate în faţa magazinului non-stop au încercat să se îndepărteze de martorul (…), pentru a nu fi nimeriţi de gloanţele care le şuierau în jur, cei mai mulţi alegând direcţia opusă celei în care fugea acesta

- martorul (…) a încercat să fugă din staţia de autobuz, peste stradă spre pizzeria ”Cuptorul încins”. Inculpaţii R. Mihai şi B. Cosmin Petruț l-au urmărit în fugă şi au tras, amândoi, mai multe focuri de armă asupra lui, care le striga să se oprească

- inculpaţii au încetat să mai execute focuri de armă după momentul în care au ajuns în dreptul pizzeriei, revenind lângă C. Constantin Dragoș şi P. Marian.

Victima împușcată cu cinci gloanțe a fost transportată la spital unde a fost supusă, în aceeași noapte, unei intervenții chirurgicale. Anchetatorii au identificat un număr de 13 gloanțe trase de către atacatori. Cei nouă inculpați nu au recunoscut faptele și, mai mult, în perioada cercetărilor au continuat discuțiile pe platforma jocului Clash of Clans.

Condamnările instanței de fond

Pedepsele aplicate de Tribunalul Galați, primii patru inculpați fiind cei care au participat efectiv la atacul armat din fața casinoului:

C. Constantin Dragoş - 17 ani şi 8 luni închisoare

R. Mihai - 14 ani, 8 luni şi 10 zile

B. Cosmin Petruţ - 9 ani şi 11 luni închisoare

P. Marian - 8 ani şi 7 luni închisoare

D. Aurelian Robert - 2 ani şi 6 luni închisoare

A. Constantin - 3 ani, 1 lună şi 10 zile închisoare

F. Livio - 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare

B. Carlos Alexandru - măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni

C. Andrei - măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 4 luni

