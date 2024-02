Patru persoane au murit în urma unui atac armat în Georgia. Ce s-a întâmplat cu atacatorul VIDEO

Patru persoane au murit și una a fost rănită vineri, 9 februarie, în urma unui atac armat care a avut loc într-o piață din orașul Rustavi, Georgia.

Potrivit Ministerului de Interne georgian, atacatorul, un bărbat de 36 de ani a fost reținut, după ce a tras mai multe focuri de armă într-o piață din orașul Rustavi.

Una dintre victimele ucise în atacul armat este chiar unchiul atacatorului, iar un văr de-al lui este persoana care a fost rănită, conform Reuters.

Four people were killed and others were wounded in a shooting at a market in Rustavi, Georgia. The shooters have fled and are currently being searched for. No further information is available at this time. pic.twitter.com/kddUYbYc3a