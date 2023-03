Nou atac armat în Israel. Trei oameni au fost împușcați VIDEO

Trei persoane au fost rănite de gloanţe joi seară, 9 martie, la Tel Aviv, în ceea ce ar putea fi un ”atac terorist”, potrivit poliţiei israeliene, relatează AFP.

”Poliţia investighează un presupus atac terorist (...) un suspect a tras asupra unui pieton înainte de a fi neutralizat de poliţişti”, a declarat poliţia, potrivit unui comunicat. Trei persoane rănite au fost transportate la spital”, a anunţat Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii.

Shooting attack in Dizengoff, central Tel Aviv. Multiple injuries reported including one in critical condition. pic.twitter.com/aUFBD20RJl