Masacru în Muntenegru. Un bărbat a deschis focul la întâmplare și a ucis 11 oameni, după o dispută în familie

Cel puţin 11 persoane au fost ucise vineri, 12 august, într-un atac armat care a avut loc în localitatea Cetinje din Muntenegru, a anunțat presa locală, citată de dw.com

Din primele informații, un bărbat a deschis focul pe o stradă, în urma unei dispute cu familia. Martorii spun că trăgea la întâmplare, inclusiv spre copii.

Acesta a rănit alte șase persoane, printre care și un polițist.

In the village of Medovina near the old capital of Montenegro, Cetinje, a 34-year-old resident went out into the street after a family conflict and opened indiscriminate fire on passers-by, 11 people were killed, 6 people were injured, local television reported, citing the police pic.twitter.com/nrQbyWOLjj