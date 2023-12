Atac sângeros în centrul orașului Praga. Poliția a anunțat mai mulți morți și răniți VIDEO

Poliția din Cehia a anunțat joi, 21 decembrie, că intervine la un schimb de focuri de armă în centrul orașului Praga.

UPDATE Potrivit presei, atacatorul ar fi deschis focul de pe clădire. Acesta ar fi fost eliminat.

PHOTO: Active shooter at Charles University in Prague, reports of multiple dead and injured pic.twitter.com/y2h7ZGwhgv

Studenţi din universitate au anunțat pe rețelele sociale că sunt blocaţi în clase.

‼️ The shooter has been neutralized, with reports of several fatalities and dozens injured #Shooting #Prague #CzechRepublic pic.twitter.com/DjYsokJCQG

Știrea inițială:

Din primele informații, atacul a avut loc la Facultatea de Arte a Universității Charles, situată în Piața Jan Palach.

Întreaga piață și zona înconjurătoare a fost închisă, potrivit BBC.

Autoritățile au declarat că există morți și răniți, dar numărul victimelor nu este cunoscut deocamdată.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi

Poliția a declarat că incidentul este în curs de desfășurare și a îndemnat cetățenii să se îndepărteze de locul incidentului și să rămână în interior.

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.

At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6