Atac armat la o secție de poliție din Armenia. Doi dintre atacatori, răniți de grenadele pe care le aveau asupra lor VIDEO

Trei bărbaţi înarmaţi au atacat duminică, 24 martie, o secţie de poliţie din districtul Nor-Nork din Erevan, capitala Armeniei, a anunţat Ministerul de Interne, potrivit Reuters.

Potrivit informaţiilor preliminare, doi dintre cei trei atacatori au fost răniţi ca urmare a detonării grenadelor de mână pe care le aveau asupra lor.

⚡️Armenian Telegram channels showed video footage from the storming of the police station in Yerevan

It is specified that the incident took place in the community of Nor Nork. Two people with shrapnel wounds are in hospital, according to the Russian media.

