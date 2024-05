Atac armat în SUA: Cel puțin patru morți, inclusiv un ofițer de poliție / Mai mulți civili răniți / Traficul în zonă este închis VIDEO

Cel puţin patru persoane, inclusiv un ofiţer de poliţie, au fost ucise şi alte câteva persoane au fost rănite, într-un incident armat petrecut în Minneapolis, SUA, potrivit presei locale care citează surse din cadrul forţelor de ordine, transmite Reuters.

Departamentul de Poliţie din Minneapolis a precizat pe reţelele sale de socializare că ofiţerii ”răspund la un incident activ” în care şase persoane, dintre care doi ofiţeri de poliţie, au fost ”raportate ca fiind rănite”.

”Aceasta continuă să fie o situaţie fluidă”, a precizat Departamentul de Poliţie, îndemnând membrii publicului să evite o zonă din cartierul Whittier al oraşului unde a avut loc incidentul.

Nu au fost disponibile imediat alte detalii oficiale. Poliţia a raportat iniţial incidentul în jurul orei 18:15, ora locală.

Postul de televiziune din Minneapolis KMSP, afiliat la Fox, a raportat că şase persoane au fost împuşcate, inclusiv doi ofiţeri de poliţie şi patru civili, şi că un ofiţer şi alte două persoane au murit. Postul a citat surse neidentificate din cadrul forţelor de ordine.

Un alt post local care citează surse, KSTP, afiliat ABC, a raportat că un ofiţer a murit şi un altul a fost spitalizat, în timp ce mai mulţi civili au fost răniţi de focuri de armă.

Potrivit raportărilor de pe reţelele de socializare, clădiri din zona incidentului sunt evacuate de către Poliţie, iar actele de identitate ale locatarilor sunt verificate.

A fost realizată o blocadă a Poliţiei, iar traficul în zonă a fost închis.

Poliţia a cerut populaţiei să evite zona incidentului. În acest cartier se află Institutul de Artă din Minneapolis şi Colegiul de Artă şi Design din Minneapolis.

Minneapolis Star-Tribune a relatat că un ofiţer de poliţie în vârstă de 28 de ani a fost ucis şi un altul a fost declarat în stare critică, după un schimb de focuri cu suspectul. Sursa citată a precizat că alte patru persoane ar fi fost lovite de focuri de armă într-o zonă din jurul unei clădiri de apartamente din cartierul Whittier.

Ziarul a relatat că incidentul ar marca primul ofiţer de poliţie din Minneapolis împuşcat şi ucis la datorie în mai bine de 20 de ani.

The fallen Minneapolis police officer has been identified as Jamal Mitchell. He was on the job just over a year. A father and a hero who was recognized for saving two elderly people from their burning home on just his 3rd day on the job in Mpls. pic.twitter.com/aTzQW9NjQV