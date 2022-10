Cel puţin 31 de persoane, între care 23 de copii, au fost ucise într-un atac armat comis de către un fost ofiţer de poliţie într-o grădiniţă, în Thailanda, anunţă poliţia thailandeză, relatează BBC News.

Atacatorul a fugit de la locul atacului, la Nong Bua Lamphu, în nord-estul Thailandei şi era căutat.

Poliţia anunţă că între morţi se află atât copii, cât şi adulţi.

Atacatorul a împuşcat şi înjiunghiat copii şi adulţi, iar apoi a fugit, anunţă poliţia.

Motivul atacului era neclar, precizează ea.

#กราดยิง #หนองบัวลำภู Gunman identified by police as 34-year-old Panya Kamrab. He reportedly fled the scene in a white Toyota pick-up truck pic.twitter.com/LWSATXgy4K