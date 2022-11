Măcel în două școli din Brazilia. Atacatorul, un tânăr de 16 ani, avea o svastică pe vestă şi plănuia lovitura de doi ani

Autorităţile din Brazilia au reţinut un adolescent de 16 ani care, înarmat cu un pistol semiautomat şi cu un revolver, a ucis trei persoane şi a rănit 13 în două şcoli din Brazilia.

Tânărul avea o svastică prinsă pe vesta sa şi plănuia atacurile de doi ani, a declarat Poliţia, transmite Associated Press.

Împuşcăturile au avut loc vineri la o şcoală publică cu elevi de şcoală primară şi gimnazială şi la o şcoală privată, ambele situate pe aceeaşi stradă din orăşelul Aracruz din statul Espirito Santo, în sud-estul Braziliei. Doi profesori şi un elev au fost ucişi.

Aproximativ patru ore mai târziu, atacatorul, identificat ca fiind un băiat de 16 ani care obişnuia să înveţe la şcoala publică, a fost arestat de Poliţie, a declarat guvernatorul din Espirito Santo, Renato Casagrande. Autorităţile nu au făcut public numele suspectului.

Autorităţile spun că adolescentul a folosit maşina familiei sale pentru a merge de la o şcoală la alta, iar numărul de înmatriculare a fost ascuns cu o cârpă.

Imaginile de pe camerele de securitate îl arată purtând o vestă antiglonţ, potrivit secretarului pentru securitate publică din Espirito Santo, Márcio Celante. Atacatorul a avut acces în sala profesorilor din şcoala publică după ce a spart un lacăt.

Casagrande a declarat că arma semiautomată aparţinea poliţiei militare, în timp ce revolverul era o armă personală înregistrată pe numele tatălui fostului elev, un ofiţer de poliţie militară.

Atacatorul este deţinut într-un centru pentru infractori minori.

Poliţia spune că investigaţiile sunt încă preliminare şi că nu poate trage concluzii pripite cu privire la motivele împuşcăturilor, dar atacatorul purta îmbrăcăminte în stil militar şi o svastică.

Familia a declarat că adolescentul a primit tratament psihiatric, despre care şcoala nu fusese informată.

"Acest lucru arată cum cultura violenţei este o realitate pentru unii oameni, în special pentru tineri. Aceasta este o problemă de sănătate mintală cu care societatea trebuie să se confrunte în zilele noastre", a declarat Casagrande.

Atacurile în şcoli sunt neobişnuite în Brazilia, dar au avut loc cu o frecvenţă ceva mai mare în ultimii ani.

