Un bărbat a deschis focul pe stradă și a rănit 20 de persoane. Unde a avut loc atacul armat

Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:08
Bărbatul a fost reținut FOTO Rețeaua X/Belarus Inside

Panică pe străzile din Sydney, unde un bărbat de 60 de ani a deschis focul la întâmplare, trăgând până la o sută de gloanțe și rănind 20 de persoane. Deși atacul a semănat teroare printre localnici, poliția a exclus orice legătură cu terorismul sau activitățile unor bande.

Poliția a fost chemată duminică seara pe o stradă din zona Inner West a orașului, unde bărbatul înarmat trăgea la întâmplare în mașinile care treceau și către poliție.

Joe Azar, un funcționar, a declarat că lucra pe partea cealaltă a străzii când a auzit ceea ce a crezut că sunt artificii sau pietre aruncate în geamuri. „Parbrizul unui tip a explodat, apoi geamul stației de autobuz s-a spart”, a declarat Azar pentru The Sydney Morning Herald. „Am avut un sentiment suprarealist, de genul ”Oh, asta se întâmplă””, a spus el. „A fost o nebunie. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât nu am putut înțelege ce se petrecea”, a adăugat el.

Comisarul interimar al poliției din New South Wales, Stephen Parry, a declarat că au fost trase „între 50 și 100 de focuri de armă”.

Un contingent numeros de polițiști a împânzit zona și a blocat strada, înainte de a intra într-un apartament situat deasupra unui magazin și de a reține un bărbat în vârstă de 60 de ani. Au confiscat două puști de la fața locului.

Rănit în timpul reținerii

Suspectul a fost transportat la spital și tratat pentru rănile suferite în timpul reținerii.

Un bărbat s-a prezentat singur la spital cu o rană prin împușcare în urma incidentului și se află în stare „gravă”, a declarat poliția.

Alte 19 persoane au fost tratate pentru răni provocate de șrapnel sau sticlă spartă, iar câteva dintre ele au fost transportate la spital.

Șeful poliției din New South Wales, Mal Lanyon, a descris luni incidentul ca fiind „grav și terifiant”. Mobilul atacatorului nu este clar, dar „nu există legături cunoscute cu activități teroriste sau cu vreo bandă”, a declarat acesta pentru postul local de radio 2GB. Un martor care s-a prezentat ca fiind Tadgh a declarat pentru postul național de televiziune ABC că se uita la meciul de rugby când a auzit pentru prima dată împușcăturile. „Era foarte mult zgomot, se auzeau împușcături, erau scântei și fum, tot tacâmul. Era ca într-un film, serios”, a spus el.

O anchetă a poliției este în curs de desfășurare.

