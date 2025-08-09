Atac armat în cea mai circulată piață din New York. Atacatorul a împușcat 3 persoane și a provocat un haos general FOTO

Un atac armat produs în miez de noapte, în Times Square, din New York, a rănit trei persoane şi a provocat haos printre trecătorii care au fugit spre străzile adiacente în momentul în care o prezenţă poliţienească masivă a ajuns la faţa locului. Incidentul a avut loc în jurul orei 1:20 dimineaţa, în zona dintre West 44th Street şi 7th Avenue din Manhattan.

Potrivit declaraţiilor oficiale, totul a pornit de la un conflict verbal între două persoane care a degenerat. În urma schimbului de focuri, un bărbat în vârstă de 65 de ani şi un tânăr de 19 ani au suferit plăgi prin împuşcare, iar o femeie de 18 ani a fost transportată la spital cu o rană la gât. Un suspect, despre care autorităţile spun că are 17 ani, a fost reţinut; poliţia a recuperat la locul evenimentului o armă de foc. Din cauza că este minor, identitatea atacatorului nu a fost făcută publică, iar, potrivit unor surse New York Times, nu au fost înaintate încă capete de acuzare oficiale.

Un martor, proprietarul unui camion de îngheţată, Ahmed Talal, a declarat pentru New York Times că a auzit focurile şi că a văzut oameni alergând spre zona sa, urmăriţi de mai mulţi agenţi de poliţie. La aproximativ o oră şi jumătate de la incident, fluxul obişnuit de persoane în Times Square părea semnificativ redus, martorul estimând că mulţimea ajunsese la jumătate din cât ar fi fost normal la acea oră.

Clipuri postate pe rețelele de socializare ne arată haosul generat de focurile de armă:

🚨At least three people were injured by gunfire in Times Square, NYC, and a suspect is in custody. pic.twitter.com/62rS1XGlXV — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 9, 2025

Times Square este desemnată de autorităţi drept zonă sensibilă în care portul armelor este interzis în mod larg. Legea adoptată de statul New York, în urma unei decizii a Curţii Supreme care a extins drepturile privind portul armelor, identifică locaţii „sensibile”, precum şcoli, clădiri guvernamentale, locuri de cult şi zone intens circulate precum Times Square, unde, în general, purtarea armelor este restricţionată chiar şi pentru deţinătorii unor permise. Municipalitatea a amplasat indicatoare în zonă pentru a informa publicul asupra acestei restricţii.

Poliţia continuă ancheta, intervievează martori şi urmează să facă publice alte detalii pe măsură ce ancheta înaintează.

