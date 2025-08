Un individ înarmat cu o mitralieră a împușcat mai multe persoane într-un zgârie-nori din centrul Manhattanului. Printre morți se află un polițist și un agent de pază VIDEO

Atac armat în interiorul unui zgârie-nori din centrul Manhattanului, în New York, care găzduiește sediul NFL și birourile mai multor firme financiare. Un bărbat înarmat cu o mitralieră de asalt a deschis focul luni, iar patru persoane au fost ucise, inclusiv un ofițer de poliție de 36 de ani. Atacatorul s-a sinucis, au anunțat oficialii metropolei New York, transmit CNN și Reuters.

Atacatorul a fost identificat drept Shane Devon Tamura, în vârstă de 27 de ani, locuia în Las Vegas și a traversat țara cu mașina în ultimele zile. El s-a împușcat mortal în piept după ce a comis masacrul. În mașina suspectului, polițiștii au găsit un revolver încărcat și muniție, printre altele.

Polițiștii cred că bărbatul a acționat singur, iar anchetatorii nu au stabilit încă un posibil motiv pentru atacul armat, arată Hotnews.ro.

Polițistul ar fi încercat să-l oprească

Imagini publicate pe rețelele sociale arată scene de haos în fața clădirii unde s-a comis masacrul și o mobilizare impresionantă de forțe de ordine. Didarul Islam, în vârstă de 36 de ani, este ofițerul Departamentului de Poliție din New York ucis în urma atacului. Celelalte trei persoane ucise erau civili.

Un hombre mató a cuatro personas en pleno centro de #Manhattan, en Nueva York. El atacante, de 27 años, entró armado con un rifle M4 a un rascacielos donde disparó contra un hombre, dos mujeres y un policía. La Policía de Nueva York confirmó que el atacante se suicidó. pic.twitter.com/NhYsCnDzuY — Nacho Lozano (@nacholozano) July 29, 2025

Ads

Ofițerul de poliție din New York ucis în atacul armat în masă a fost descris de primarul orașului și de comisarul de poliție drept un imigrant eroic din Bangladesh care a salvat vieți în timp ce „și-a pus viața în pericol”.

Polițistul era căsătorit și avea doi copii mici, iar soția sa era însărcinată cu al treilea copil. „Am pierdut patru suflete într-un alt act de violență armată fără sens, inclusiv un membru al Departamentului de Poliție al orașului New York, ofițerul Islam”, a declarat primarul New York-ului, Eric Adams, reporterilor.

„Salva vieți, îi proteja pe newyorkezi”, a mai spus Adams.

Înarmat cu o mitralieră

Autorul împușcăturilor mortale avea asupra sa o mitralieră M4, potrivit oficialilor Departamentului de Poliție din New York. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat un bărbat care intră în holul clădirii de la adresa 345 Park Avenue și trage imediat asupra unui ofițer al poliției din New York și a altor persoane, a declarat comisarul poliției din New York, Jessica Tisch, într-o conferință de presă. După ce l-a împușcat pe ofițer, „el a împușcat apoi o femeie care se ascunsese în spatele unui stâlp și a continuat să traverseze holul, trăgând cu arma în toate direcțiile”, a spus Tisch.

Atacatorul s-a îndreptat spre lifturi, unde a împușcat un agent de pază care se ascundea în spatele unui birou de securitate.

Individul a chemat apoi liftul, a lăsat o femeie să iasă nevătămată din lift înainte de a intra el, urcând la etajul 33, unde se află sediul Rudin Management. Acolo, a tras mai multe focuri în timp ce se plimba pe hol.

Atacatorul a continuat să meargă pe hol și s-a împușcat în piept, a spus Tisch.

Ads