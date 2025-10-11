Atac armat în masă după un meci de fotbal, în SUA. Patru persoane au fost ucise și 12, grav rănite VIDEO

Patru persoane au fost ucise și 12 rănite, dintre care patru grav, în urma unui atac armat în masă în statul american Mississippi.

Incidentul a avut loc în jurul miezului nopții, pe strada principală din Leland, un mic oraș aflat la aproximativ 190 km nord-est de capitala statului, Jackson, a declarat primarul orașului, John Lee, pentru BBC.

Patru dintre răniți au fost transportați cu elicopterul la spital, a adăugat Lee. Nu există suspecți reținuți deocamdată, însă poliția a declanșat o operațiune de căutare.

Leland era mai aglomerat decât de obicei vineri seara, deoarece liceul local urma să joace un meci de fotbal cu ocazia Homecoming-ului, o tradiție americană anuală, de obicei în toamnă, când foștii elevi sunt invitați înapoi pentru a sărbători spiritul școlii și al comunității.

❗️⚠️🇺🇲 - A mass shooting erupted in downtown Leland, Mississippi, during post-game celebrations after a high school homecoming football victory late Friday night, killing four people and injuring 16 others—four of whom remain in critical condition and were airlifted to a nearby… pic.twitter.com/G7bOxLtuZn — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 11, 2025

Primarul a declarat că atacul armat nu a avut loc în incinta liceului din Leland.

„Este un eveniment pe care îl organizăm anual de mulți ani și nu am avut niciodată incidente de acest gen”, a spus Lee pentru BBC.

„Suntem un oraș cu rata criminalității scăzută, de aproximativ 3.700 de locuitori. Toți ne înțelegem între noi și ne cunoaștem unii pe alții. Așadar, pentru noi, aceasta este cu adevărat o tragedie.”

Departamentul de Poliție din Leland investighează în continuare incidentul și a declarat pentru BBC că nu poate oferi, deocamdată, detalii suplimentare — inclusiv câte focuri de armă au fost trase sau ce tip de armă a fost folosit. Biroul de Investigații al statului Mississippi asistă la anchetă.

Senatorul statului Mississippi, Derrick Simmons, a declarat pentru Associated Press că scena a fost „foarte haotică” după izbucnirea focurilor de armă, deoarece polițiștii și echipele de intervenție au sosit „din toate zonele”.

„Oamenii pur și simplu stăteau împreună și se bucurau de timpul petrecut în centrul orașului Leland”, a spus Simmons pentru AP.

Oficialii îi roagă pe toți cei care dețin informații despre acest „atac îngrozitor” să se prezinte la poliție, a adăugat Simmons.

Un alt atac armat mortal a fost raportat vineri seara într-un alt mic oraș din Mississippi, Heidelberg, aflat la aproximativ 320 km sud-est de Leland.

Acest atac a avut loc tot în timpul weekendului de Homecoming al orașului și s-a soldat cu două victime, a declarat pentru AP șeful poliției din Heidelberg, Cornell White.

Nu există nicio indicație că atacurile din Leland și Heidelberg ar fi fost legate între ele.

